Concurso "Uma Aventura...Literária 2022"

Ação de limpeza da Praia do Morro - 11º B e C

No âmbito dos domínios de Voluntariado e Ambiente em Cidadania e Desenvolvimento, os alunos das turmas B e C do 11.º ano, em conjunto com alguns membros da Associação de Estudantes e dos professores Daniel Correia e Joana Gaio, participaram no projeto Eco-Freguesia, que consistiu na limpeza da Praia do Morro, no dia 28 de outubro.