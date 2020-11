Clube de Geocaching finaliza Geotour

Assim o Clube foi recebido, nos Passos do Concelho da Câmara Municipal de Ponta Delgada, no Salão Nobre, por S.Exa. a senhora Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Dra. Maria José Duarte, que se fez acompanhar pelo responsável pelo “turismo” desta edilidade, Dr. André Leonardo. Estiveram presentes vários alunos e o coordenador do Clube, Prof. Luis Filipe Machado. A Câmara entregou aos alunos presentes várias recordações, em particular a coleção das geocoins associadas a este projeto (geocoin ouro e geocoin prata). Um dos alunos, finalista, presente, Rodrigo Travassos, ofereceu à Senhora Presidente, uma cópia do seu trabalho final do Curso Profissional de Turismo (PAP). Este trabalho conta com a colaboração, da Câmara de Ponta Delgada, entre outras entidades, para a sua elaboração.

Registe-se que este Clube colaborou, também, na organização desta Geotour e ficou, desde fevereiro, com a incumbência de colaborar com a manutenção das caches deste projeto turístico.

Luis Filipe Machado