Atividades do Centro Pedagógico da Povoação

O edifico está dotado de duas cozinhas, três salas de aula, uma carpintaria, um alpendre com forno a lenha e uma horta com uma estufa e está a ser equipado com um quarto de cama para a prática simulada de empregado de andares e está, neste momento, a ser construída uma estufa de 20 metros,

No Centro Pedagógico da Povoação são lecionados os cursos Profij Operador de Jardinagem, Profissionalizante Empregado de Restaurante-bar, Profissionalizante Operador de Jardinagem e Vocacional Empregado de Andares, Mesa-bar e Cozinha. Também são lecionadas as aulas de DOV.

























































