Astronauta Danny na Escola Secundária de Lagoa

N Foi acompanhado por três elementos da EMA, em particular o Coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço – Eng. Luis Santos. Esta comitiva foi recebida pelo Conselho Executivo, tendo assinado o “Livro de Honra” desta Escola. Visitaram, ainda e de surpresa, cinco turmas do Ensino Secundário, tendo-se estabelecido um diálogo, em inglês, entre os alunos e o astronauta, muito proveitoso e interessante. Esta comitiva também colaborou com o “Cross Escolar”, entregando alguns dos certificados de participação a vários dos vencedores. Registe-se, ainda, que esta atividade, foi a segund realizada, no contexto do Projeto ISU (In search of the uncerte), neste ano letivo.