Revista SER - 2ª edição (19-21)

Hora de Jogo 7 fevereiro 2022

O empate em Barcelos com o Gil Vicente e a indignação do Santa Clara com a arbitragem de Manuel Oliveira vai estar em destaque na edição de hoje de Hora de Jogo. O jornalista Arthur Melo e os comentadores André Branquinho e Nuno Barroso vão ainda analisar as derrotas das formações micaelenses no Campeonato de Portugal e o regresso do Campeonato de São Miguel.