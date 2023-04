Zelensky realiza visita oficial à Polónia na quarta-feira

"Trata-se de uma visita oficial", mas Volodymyr Zelensky "quer encontrar-se com polacos" e também "com os ucranianos que vivem na Polónia", declarou o chefe do gabinete de política internacional, Marcin Przydacz, à rádio polaca privada RFM FM.

A 23 de março, o Presidente ucraniano voltou a pedir aos líderes europeus o fornecimento de mísseis de longo alcance e aviões de combate modernos, numa intervenção por videoconferência no Conselho Europeu em que apelou a novas sanções a Moscovo.

Na intervenção, Zelensky alertou os líderes da UE, reunidos em cimeira, em Bruxelas, para o risco de a guerra se prolongar, se não forem fornecidos mísseis de longo alcance e aviões modernos de combate, e agradeceu a ajuda militar já enviada desde o início da agressão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

O líder ucraniano apelou ainda à adoção de novas sanções à Rússia (Bruxelas vai já no 10.º pacote de medidas restritivas), avanços nas negociações de adesão da Ucrânia à UE e progressos no processo de paz.

Vários Estados-membros temem entregar a Kiev armamento que possa provocar uma escalada no conflito, apesar de a UE reconhecer que a Ucrânia tem direito a defender-se.

Entretanto, a Eslováquia já enviou quatro caças MIG-29 e a Polónia prometeu-se a entregar outros tantos, enquanto o Conselho da UE aprovou o financiamento de dois milhões de euros para a compra comum de munições de artilharia à Ucrânia.