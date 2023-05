A informação é avançada pela agência France-Presse (AFP), que remete para fontes próprias.

Esta será a segunda visita de Zelensky a Paris desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022.

Em fevereiro deste ano, o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, já o tinha recebido no Palácio do Eliseu, juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz.