Wall Street fecha em alta sustentada no emprego e suspensão do limite da dívida

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average progrediu 2,12%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,07% e o alargado S&P500 avançou 1,45%.

O Nasdaq encerrou no nível mais alto em 13 meses, enquanto o S&P 500 atingiu máximos de mais de nove meses.

Num sinal de mudança para Wall Street, o índice VIX, que mede o nervosismo dos investidores e a volatilidade do mercado, caiu para seu nível mais baixo em quase dois anos.

"Foi claramente um dia de risco", salientou Angelo Kourkafas da Edward Jones.

“As duas boas notícias foram a extinção do risco ligado à dívida”, com a votação, na véspera, de um texto no Senado, “e o relatório quase ideal sobre o emprego”, acrescentou este analista.

Wall Street comemorou a aprovação pelo Senado do projeto de lei que suspende o teto da dívida pública do país até 2025, um texto que já tinha recebido 'luz verde' da Câmara dos Representantes e que aguarda agora a assinatura final do Presidente Joe Biden.

Foi também anunciado hoje que foram criados 339.000 empregos, um número que ficou acima do que era esperado, numa altura em que se analisam os efeitos no mercado laboral da subida das taxas de juro da Reserva Federal (Fed) para travar a elevada taxa de inflação.

A próxima reunião de política monetária da Fed vai decorrer nos dias 13 e 14 de junho e os responsáveis da instituição podem subir de novo as taxas de juro ou fazer uma pausa e observar os aumentos anteriores para não abrandar demasiado a atividade económica, tentando evitar uma recessão.

"Estes dados contrastantes darão ao Fed argumentos para deixar as suas taxas inalteradas na sua próxima reunião" em 13 e 14 de junho, destacou, por sua vez, Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.

Todos os setores encerraram no verde e os maiores ganhos foram para bens não essenciais e bens essenciais, que subiram 2,2% e 1,39%, respetivamente.

Entre as 30 ações do Dow Jones, a única empresa com perdas foi a Verizon (-3,89%), enquanto os maiores ganhos foram para a 3M (8,75%) e Caterpillar (8,4%).