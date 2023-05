Vice-Presidente do Governo preside à abertura da 1.ª Jornada RIS3 Açores 2022-2027

No âmbito da Cimeira S3, o Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, presidirá, dia 17 de maio, às 9h30, à abertura do primeiro dia dos trabalhos, no evento “1.ª Jornada RIS3 Açores 2022-2027”.