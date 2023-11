V Encontro Nacional de Cuidadores Informais debate políticas, apoios e legislação

De acordo com o programa divulgado pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, promotora do evento que terá lugar no Auditório Municipal Charlot, durante a manhã estão previstas as conferências `Itinerários e Contradições de uma política familiar: o Estatuto do Cuidador Informal em Portugal´ e `O Papel dos Municípios na Implementação do Estatuto do Cuidador Informal´, a que se segue, pelas 12:00, uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante a tarde, estão previstas as apresentações `Políticas Regionais: as alterações necessárias ao Estatuto do Cuidador Informal nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira´, `Projetos de Intervenção com Cuidadores Informais´ e `Estado atual da Implantação do Estatuto do Cuidador Informal em território continental´.

A sessão de abertura V Encontro Nacional de Cuidadores Informais, está marcada para as 09:00 e a sessão de encerramento, presidida pela secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, está prevista para as 17:30.

A Associação Nacional de Cuidadores Informais, que promove e organiza o evento, tem por missão a defesa dos interesses dos Cuidadores Informais e da atividade democrática para a definição e aplicação de políticas públicas, nomeadamente o Estatuto de Cuidador Informal.