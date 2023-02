União Sportiva não facilitou diante do último

O resultado final do encontro expressa bem as diferenças entre os dois conjuntos e a posição que ambos ocupam na tabela classificativa.

No segundo lugar e com a missão de manter a perseguição ao Benfica, a turma açoriana colocou-se em vantagem por 12 pontos ao intervalo, mas o apogeu do domínio açoriano acabou por verificar-se no terceiro período, em que o Sportiva leva a melhor por 31-16.

Eva Carregosa e Emanuely Oliveira estiveram em evidência no lançamento exterior, ao passo que Vânia Sengo causou estragos no ‘pintado’, o que permitiu uma boa variabilidade ofensiva à equipa comandada por Ricardo Botelho, para a qual o Olivais não conseguiu encontrar antídoto.