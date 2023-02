União Sportiva geriu o dérbi insular da Liga

O União Sportiva conquistou ontem, em Ponta Delgada, uma vitória tranquila na receção às madeirenses do Clube Desportivo Escola Francisco Franco (CDEFF), em partida da 17.ª jornada da Liga feminina.



Frente às madeirenses, últimas classificadas da competição, a turma micaelense apenas limitou-se a cumprir o plano de jogo e manter bons índices de finalização para assegurar mais um triunfo (o 13.º no campeonato) e garantir o segundo lugar, agora com 30 pontos.



A equipa do CDEFF, com muitas limitações, tentou contrariar as mais valias do União Sportiva e foi com naturalidade que acabou por averbar o 12.º desaire em 15 jogos realizados.



Perante algumas facilidades, Ricardo Botelho acabou por gerir o plantel e dar minutos de jogo às menos utilizados, tendo terminado a partida com três açorianas no cinco: Carlota Cymbron e as irmãs Maria e Sofia Ferreira.



Vânia Sengo, com 15 pontos, foi a melhor marcadora, mas também a MVP da partida.