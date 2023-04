União Sportiva em desvantagem na meia-final da Liga

O União Sportiva teve uma entrada em falso na meia-final da Liga feminina, ao perder o primeiro jogo frente ao GDESSA, no Barreiro, por uma diferença de apenas três pontos (67 - 64).

A eliminação pode acontecer já na próxima quinta-feira, dia em que se vai realizar o segundo embate deste play-off, caso a formação barreirense volte a vencer. As micaelenses terão, por isso, que retificar o resultado no próximo dia 20, forçando assim a realização do terceiro jogo, também em Ponta Delgada, no dia imediatamente a seguir (sexta-feira, 21 de abril). Em ambos os dias as partidas estão agendadas para as 20h00.



As micaelenses tiveram uma boa entrada na partida, mas o GDESSA acertou a sua organização defensiva e melhorou os índices de concretização no segundo quarto, conseguindo atingir o intervalo em vantagem (35-34).



A emotividade e incerteza tomaram conta da partida na etapa complementar e pese embora Luana Serranho tenha sido a melhor marcadora do encontro (17 pontos), a sua ação ofensiva não foi suficiente para evitar a derrota.