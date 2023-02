Turquia recusa abrir passagens em áreas curdas na Síria

"Está fora de questão que a Turquia abra as passagens de fronteira em locais [na Síria] controlados pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e pelas Unidades de Proteção do Povo (YPG)", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, citado pela agência de notícias estatal turca Anatólia.

Ancara disse às Nações Unidas que é possível “enviar ajuda humanitária através das duas passagens sob controlo turco".

“Dissemos que podemos abrir estas passagens para a ajuda humanitária”, afirmou Cavusoglu, enfatizando o “dever humanitário de fornecer ajuda ao povo sírio após os sismos mortais”.

A Turquia realizou inúmeras campanhas militares contra as milícias curdas no norte do Iraque e na Síria, incluindo uma lançada em novembro contra o PKK e o YPG - principal integrante das Forças Democráticas da Síria (FDS), apoiadas pelos Estados Unidos - após o ataque de 13 de novembro em Istambul, que deixou seis mortos e mais de 80 feridos.

As declarações de Cavusoglu foram feitas depois de a Síria ter aberto as passagens de Bab al-Salam e Al-Rai na segunda-feira, na fronteira com a Turquia, por um período de três meses, para facilitar a entrada de ajuda humanitária no país, confirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.