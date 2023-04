Travessias do Mediterrâneo aumentaram 305% no 1.º trimestre de 2023

Só em março, o número de migrantes e refugiados que efetuaram a travessia do mar Mediterrâneo aumentou nove vezes em comparação com o do mesmo mês no ano passado, para cerca de 13.000.

No total, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira da UE, conhecida como Frontex, detetou 54.000 entradas ilegais nas fronteiras comunitárias no primeiro trimestre de 2023, mais 26% que no mesmo período do ano passado.

Os Balcãs ocidentais (zona que atravessa nomeadamente a Macedónia do Norte e a Sérvia e países da UE como a Croácia e a Eslovénia) continuaram a ser a segunda rota migratória mais ativa a seguir à do Mediterrâneo Central, com 14.858 deteções entre janeiro e março.

No entanto, este número representou uma queda de 22% em relação ao mesmo período de 2022, devido ao alinhamento da política de emissão de vistos daquela região com a da UE e ao reforço do dispositivo de controlo fronteiriço da Hungria, referiu a Frontex.

A chamada rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, nomeadamente aos territórios italiano e maltês.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) avançou hoje que pelo menos 441 migrantes morreram no Mediterrâneo Central no primeiro trimestre deste ano, o maior número de mortes já registado desde 2017.