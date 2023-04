Trail Run Real Priolo com 750 participantes

Em conferência de imprensa no miradouro da Ponta do Sossego, no Nordeste, Marco Moura, vice-presidente da edilidade local, avançou que as inscrições já estão fechadas e que em relação a 2022 há um aumento de 200 participantes.

A organização da prova conta com o apoio da Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste, em parceria com o Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde e Associação de Atletismo de São Miguel.



Na ocasião foi revelado que a quarta edição da prova, em 2024, vai disputar-se no dia 27 de abril.