SpaceX envia quatro astronautas para a Estação Espacial Internacional

O foguete Falcon foi lançado na madrugada do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Florida.

Na nave Dragon, que deverá chegar à Estação Espacial Internacional na sexta-feira, seguiram dois astronautas norte-americanos, um russo e um dos Emirados Árabes Unidos.

Cerca de 80 espetadores dos Emirados Árabes Unidos (EAU) assistiram no local ao lançamento da nave, que levava o astronauta Sultan al-Neyadi – a segunda pessoa dos Emirados a viajar para o espaço - para uma missão de seis meses.

No Dubai e em outros lugares dos EAU, escolas e escritórios assistiram em direto ao lançamento, que foi transmitido pelos ‘media’.

Um problema técnico havia forçado a empresa norte-americana SpaceX a cancelar no dia 27 de fevereiro o lançamento do foguete.

A missão foi suspensa dois minutos antes do momento previsto para o lançamento, tendo a empresa comunicado que "não houve tempo para lidar com o problema que envolveu o sistema de ignição do motor".

Estes astronautas substituirão uma tripulação norte-americana-russa-japonesa que está lá desde outubro.

O príncipe saudita Sultan bin Salman foi o primeiro árabe a ir ao espaço, a bordo do vaivém Discovery, em 1985.