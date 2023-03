Foi inaugurado no passado dia 26 de março um skate park na Vila de Água de Pau, espaço que se destina, essencialmente, à prática de skate, na vertente street.

A construção de um skate park na Vila de Água de Pau é o projeto vencedor da 5.ª edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), sendo este o segundo recinto inaugurado no concelho da Lagoa no espaço de poucos anos.

“Para a construção do equipamento, foi necessário a autarquia lagoense realizar algumas intervenções no polivalente de Água de Pau, procedendo à pavimentação uniforme daquele espaço, colocando iluminação e criando um acesso rodoviário para ambulâncias, em caso de emergência”, pode ler-se em comunicado.

A aposta da autarquia permite aos jovens da ilha de São Miguel usufruírem de mais um espaço para a prática de uma modalidade que tem vindo a crescer nos últimos anos nos quatro cantos do mundo.

Recorde-se que Gustavo Ribeiro, atleta luso de 22 anos, sagrou-se campeão do Mundo em novembro de 2022. O jovem conta também no seu reportório com com um oitavo lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio também na vertente street.

Para além deste recinto em Água de Pau, o concelho da Lagoa possui um skate park localizado na freguesia de Santa Cruz.Estes são os dois locais que maior consenso reúnem entre os praticantes micaelenses.



Espaços em Ponta Delgada não têm condições mínimas



Satisfeitos com as condições proporcionadas pelos dois skate parks do concelho da Lagoa, os praticantes micaelenses consideram que os dois espaços para a prática da modalidade em Ponta Delgada não reúnem as mínimas condições.

Os recintos situados no Bairro das Laranjeiras e na freguesia da Relva estão muito degradados e, para além disso, foram mal construídos, apurou o Açoriano Oriental junto de alguns skaters locais, que apontam defeitos relacionados com o distanciamento reduzido que existe entre as rampas e o obstáculos.

Nos últimos anos, o número de praticantes de skate (street) no concelho tem diminuído consideravelmente. Esta modalidade, recorde-se, chegou a fazer com que dezenas de jovens se reunissem diariamente na praça em frente ao Teatro Micaelense. A falta de recintos próprios para a prática no concelho acabou por resultar no afastamento de vários atletas.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada investiu recentemente 157 mil euros na construção de um pista de pumptrack, espaço situado no Parque Urbano que se destina a skates, patins, bicicletas e trotinetas, mas que não se adequa à vertente olímpica da modalidade (street), uma vez que a pista carece de obstáculos como halfpipes, quarterpipes ou corrimões.