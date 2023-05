SIRP pediu por iniciativa própria informação sobre atuação do SIS no caso do computador

O Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) esclareceu que por sua própria iniciativa pediu informações sobre a intervenção do Sistema de Informações e Segurança (SIS) no caso da recuperação do computador atribuído a um ex-adjunto governamental com informação classificada.