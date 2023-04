Serviços consulares portugueses sem registo de Jack Teixeira

“Essa é uma situação que obviamente nós temos estado a acompanhar. A verdade é que essa pessoa, e as notícias têm vindo a público, nós não temos nos nossos registos consulares ninguém com o nome de Jack Teixeira, não temos. Isto é factual, portanto, não está registado como cidadão português com esse nome”, afirmou Paulo Cafôfo, questionado pela Lusa à margem da visita que está a realizar à ilha cabo-verdiana de São Vicente. Jack Teixeira, de 21 anos, é suspeito de divulgar documentos altamente classificados com implicações internacionais, onde são mencionadas ações de espionagem dos Estados Unidos da América a aliados e a inimigos e dados sensíveis de serviços secretos militares sobre a guerra na Ucrânia. “Aqui, a nossa posição é só simplesmente de acompanhar este caso. Mas um acompanhamento que acaba por ser limitado, visto não tratar-se, nos registos que temos e naquilo que é a informação que dispomos, de um cidadão português com esse nome, que não existe nos nossos registos”, insistiu ainda o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. O jovem, cuja identidade foi conhecida na quinta-feira, será acusado da remoção não autorizada de informações classificadas de defesa dos Estados Unidos, avançou o procurador-geral norte-americano, Merrick Garland, na sequência da detenção.