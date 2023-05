Senhor Bom Jesus da Pedra “pequenino” foi restaurado e saiu à rua em procissão

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo realizou no passado domingo um programa de exceção, com uma missa em honra da sua padroeira, Nossa Senhora das Misericórdias, ao mesmo tempo que apresentou à comunidade a imagem do século XVII, recentemente restaurada, do Senhor Bom Jesus da Pedra, que a população chama carinhosamente de “pequenino”.



Conforme refere uma nota de imprensa, a imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra “pequenino”, cujo nicho se encontra no Lar Bom Jesus da Pedra, seguiu após a missa em procissão até ao Lar, tendo sido distribuídos no final da missa pães e rosas num gesto que lembra a lenda da rainha Santa Isabel, que está na génese das irmandades de misericórdia.



Foi ainda coroada uma utente do Lar, a senhora Maria dos Anjos, que recebeu esta bênção aos 99 anos.

A procissão teve o acompanhamento das duas bandas filarmónicas de Vila Franca do Campo - União Progressista e a Lealdade - que entoaram o hino do Senhor da Pedra durante todo o percurso.



Em nota de imprensa, refere-se também que o restauro da imagem do Senhor da Pedra “pequenino” foi realizado pela especialista Marta Bretão, exigindo “longos meses de dedicação”, num restauro que foi patrocinado por Gilda Cafua e a sua família.



O acompanhamento deste processo foi feito por Lucindo Couto, irmão e ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo.



A saída da imagem em procissão no passado domingo foi assim um momento excecional, uma vez que não é recomendável a esta imagem a exposição às condições do tempo e até à luz solar.



Em nota de imprensa, a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo informa ainda que quem quiser visitar o Bom Jesus da Pedra para oração deve contactar o Lar e quem o quiser apenas observar e também orar pode fazê-lo na Rua Simões de Almeida, uma vez que o nicho tem uma vidraça virada para essa rua.

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo, na pessoa da sua provedora, Eugénia Leal, agradeceu publicamente todos os contributos de quem se dedicou e empenhou para que este momento excecional “pudesse acontecer com a maior das dignidades”.