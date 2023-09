Seminário ‘Suicídio sem Tabus’ no Teatro Micaelense

Em nota enviada à comunicação social, é explicado que esta ação pretende assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que este ano tem como rema “Criar Esperança através da Ação”, de modo a promover a reflexão sobre a necessidade de uma ação coletiva e concertada para prevenir este problema de saúde pública.

Acrescenta ainda que este seminário, de cariz técnico-científico, contará com preletores de referência nesta área com o objetivo de partilhar conhecimentos e estratégias na prevenção deste flagelo.

“Este será um evento marcante nos Açores que fala sem tabus de uma problemática muitas vezes silenciada”, é realçado nesta nota.