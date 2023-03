Selva Coragem transforma espaço em ‘utopia vegetal’

O projeto Selva Coragem, que está integrado na décima edição do Tremor, foi criado pelo Teatro do Frio, e com a colaboração da Escola Secundária Antero de Quental, está a transformar um espaço em Ponta Delgada num jardim comunitário, e a dar ao mesmo um imaginário e contexto diferente.

O objetivo, para os criadores do projeto, é “desafiar espaços não convencionais numa cidade” e “transportar todo esse imaginário e utopia vegetal para dentro do espaço” para depois trabalhá-lo noutras “realidades e imaginários”, com “parceiros e amigos muito importantes”, o Tremor e a Escola Secundária Antero de Quental, tal como, toda a comunidade envolvida, conta Rodrigo Malvar , co-diretor artístico do Teatro do Frio, em declarações ao Açoriano Oriental.

O espaço em questão é o Quiosque Jardim Mártires da Pátria, junto ao Liceu de Ponta Delgada. Neste momento é possível visualizar um espaço que está completamente diferente. Antes, vazio, fechado e abandonado; agora, repleto de vasos, de diferentes tamanhos, com uma vastidão de plantas, de diferentes espécies, cores e feitios. No entanto, o espaço está ainda incompleto e precisa de mais contributos.

O Selva Coragem, deriva do seu nome ‘coragem’, pois necessita da participação da comunidade local para a sua concretização, de empréstimos. Por isso, até ao dia 28 quem quiser ajudar a contribuir para esta iniciativa, pode-o fazer ao trazer vasos de todas as formas e tamanhos, com ou sem plantas.



Se está reticente em emprestar as suas plantas, os organizadores afirmam que todas são monitorizadas por uma pessoa qualificada da Câmara de Ponta Delgada.

A instalação estará finalizada e aberta ao público no dia 28 de abril e poderá ser visitada até dia 1 de abril, entre as 12h00 e as 22h00.