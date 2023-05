Santos Silva lembra que UE se faz do esforço dos europeus para evitar nova guerra

“Recordamos sempre o essencial: é que a União Europeia se faz do esforço dos europeus para evitar uma nova guerra na Europa”, disse Santos Silva numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Twitter, lembrando que hoje, no leste da Europa, “a Ucrânia é vitima de uma guerra de agressão”.

Na mensagem, Augusto Santos Silva lembrou a importância da Declaração Schuman, que iniciou o processo de construção europeia que levou à União Europeia, e sublinhou os valores comuns da UE.

“A paz europeia funda-se na adesão de valores comuns: o Estado de direito democrático, os direitos humanos. E é sobre esses valores comuns que nós vamos construindo um processo de desenvolvimento, de união politica, um processo de paz no continente europeu”, acrescentou.

O presidente da AR disse ainda que são esses valores comuns que representam a União Europeia que se assinalam a cada dia 09 de maio (Dia da Europa).

O Dia da Europa marca o aniversário da histórica Declaração Schuman, proferida em Paris, em 1950, pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros de França (Robert Schuman), expondo a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa.

Essa visão passava pela criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), com vista a um mercado comum do carvão e aço entre os países fundadores (França, República Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo), tendo essa comunidade sido instituída com a assinatura do Tratado de Paris, em 18 de abril de 1951.