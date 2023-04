O Campeonato Regional de Downhill de 2023 vai realiza-se, pela primeira vez na sua história, na ilha de Santa Maria, mais precisamente no trilho da Malbusca, revelou a Associação de Ciclismo dos Açores (ACA).



Em comunicado, a ACA revela que a opção por aquele trilho da ‘ilha do sol’ prende-se com as suas características técnicas, que promete colocar à prova os participantes.



“A escolha do trilho da Malbusca para o campeonato não poderia ser mais adequada. Com os seus declives acentuados, curvas sinuosas e obstáculos desafiadores, o percurso promete ser um verdadeiro teste de habilidade e técnica para os competidores”, salienta a organização em nota de imprensa.



Para além disso, a realização da prova na ilha situada mais a oriente do arquipélago será, de igual modo, “uma oportunidade única para a ilha mostrar as suas belezas naturais e a sua hospitalidade”.

O Campeonato Regional de Downhill de 2023 está agendado para o último fim de semana do corrente mês (dias 29 e 30) no trilho da Malbusca e, acrescenta a organização, “promete ser um momento emocionante para os amantes da modalidade”.

De acordo com a entidade organizadora das provas de ciclismo no arquipélago açoriano, já se encontra a decorrer o período de inscrições que deverão ser formalizadas no site da ACA até às 18h00 do próximo dia 28.