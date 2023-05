Santa Clara termina em último e com pior pontuação de sempre

A equipa açoriana é assim relegada para a II Liga, após cinco temporadas consecutivas na primeira divisão, acabando o campeonato com 22 derrotas, sete empates e cinco vitórias.

O melhor registo foi alcançado entre as jornadas 10 e 13 com quatro jogos sem perder (dois empates e duas derrotas), antes da paragem da I Liga para o Mundial de seleções.

Por outro lado, os açorianos estiveram 17 jogos sem vencer, entre as jornadas 14 e 31.

Os melhores marcadores da equipa no campeonato foram os brasileiros Matheus Babi e Gabriel Silva, ambos com cinco golos apontados, numa temporada em que o guarda-redes Gabriel Batista também esteve em destaque no emblema insular.

O ‘score’ pontual da época 2022/23 está abaixo das outras duas vezes em que o Santa Clara desceu de divisão, uma vez que em 1999/00 alcançou 31 pontos (18.º e último lugar) e em 2002/03 chegou aos 35 (terminando na 17.ª posição).

Desde que voltara ao principal escalão do futebol nacional, o Santa Clara tinha conseguido ficar sempre entre os 10 primeiros classificados: 10.º em 2018/19, nono em 2019/20, sexto em 2020/21 e sétimo em 2021/22.

Os açorianos começaram a época com o treinador Mário Silva, que deixou o emblema insular em janeiro, aquando da 15.ª jornada.

O Santa Clara passou a ser orientado por Jorge Simão, que resistiu apenas sete jogos, nos quais somou dois pontos, fruto de dois empates, com Boavista e Portimonense.

Fruto da saída de Simão, o brasileiro Danildo Accioly, membro da equipa técnica desde 2019/20, foi anunciado como treinador interino, mas acabou por orientar o conjunto açoriano até ao final da época.

Em 14 de julho de 2022, já com a pré-época a decorrer e tal como aconteceu em 2021, foram anunciadas mudanças na SAD açoriana, que passou a ser detida pelo empresário e ex-vice-presidente do Cruzeiro do Brasil Bruno Vicintin, que substituiu Ismail Uzun na liderança da sociedade anónima, cargo que ocupava desde agosto de 2021.

Seguiram-se mudanças na política desportiva do Santa Clara, que passou a ser liderada pelo diretor executivo Klauss Câmara.