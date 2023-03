Santa Clara joga no estádio de Alvalade no dia 1 de abril

A deslocação do Santa Clara ao reduto do Sporting, em Alvalade, vai acontecer na noite de dia 1 de abril, anunciou ontem a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



O encontro, da 26.ª jornada da I Liga, está marcado para as 19h30 e será a primeira de duas deslocações consecutivas dos encarnados de Ponta Delgada a casa dos grandes do futebol português (seguir-se-á a viagem até à cidade Invicta para defrontar o FC Porto na 28.ª ronda, cujos horários ainda não foram divulgados pela Liga).

De acordo com o mapa de alterações às jornadas 26 e 27 da I Liga divulgado pela LPFP, a receção da equipa encarnada, que ocupa atualmente o 18.º e último lugar do campeonato com apenas 15 pontos, ao Vizela será o jogo de abertura da 27.ª jornada e vai ter lugar no dia 7 de abril, a partir das 14h30.



Nesse mesmo dia, feriado (sexta-feira Santa), vai ainda realizar-se o clássico entre o Benfica e o FC Porto, no Estádio da Luz, uma partida que será decisiva no que às contas do título diz respeito e que antecede o encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Benfica - Inter de Milão (dia 11 de abril).