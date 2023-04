Santa Clara desloca-se ao Dragão a 15 de abril

O Santa Clara vai jogar no Estádio do Dragão, reduto do FC Porto, na 28.ª jornada da I Liga no dia 15 de abril, a partir das 19h30, revelou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A LPFP revelou, na passada sexta-feira, o calendário de alterações aos jogos das jornadas 28, 29 e 30 da I Liga, rondas que se vão disputar integralmente no corrente mês de abril.



Assim sendo, e do conjunto destas três jornadas, o Santa Clara vai iniciar este ciclo com a uma viagem à Cidade Invicta para defrontar o campeão nacional em título na noite do dia 15, regressando ao Estádio de São Miguel no dia 23.



Naquele domingo, e a partir das 17h00, os encarnados de Ponta Delgada vão receber o Chaves, em partida da 29.ª jornada da competição.



Na ronda seguinte, a 30.ª, o Santa Clara volta a deslocar-se ao território continental português para defrontar o Estoril. De acordo com o mapa de alterações da LPFP, o embate no Estádio Coimbra da Mota, no Estoril, vai ter lugar no último dia do corrente mês (30), a partir das 14h30.



O líder Benfica desloca-se a Chaves, na 28.ª jornada, no dia 15 de abril (17h00), sendo que na jornada seguinte (29.ª) a equipa do técnico alemão Roger Schmidt vai receber, no Estádio da Luz, o Estoril a 23 de abril (17h00).



Na ronda 30 o Benfica joga em Barcelos a 29 de abril, com o Gil Vicente, a partir das 19h30.



I Liga

Programa da 28.ª jornada

Sexta-feira (14 abril)

Famalicão - Guimarães, 19h15.

Sábado (15 abril)

Estoril - Portimonense, 14h30;

Marítimo - Paços Ferreira, 14h30;

Chaves - Benfica, 17h00;

FC Porto - Santa Clara, 19h30.

Domingo (16 abril)

Rio Ave - Casa Pia, 14h30;

Sporting Braga - Gil Vicente, 17h00;

Sporting - Arouca, 19h30.

Segunda-feira (17 abril)

Vizela - Boavista, 19h15.



Programa da 29.ª jornada

Sexta-feira (21 abril)

Casa Pia – Sporting Braga, 19h15.

Sábado (22 abril)

Famalicão - Marítimo, 14h30;

Boavista - Rio Ave, 17h00;

Paços Ferreira - FC Porto, 19h30.

Domingo (23 abril)

Portimonense - Gil Vicente, 14h30;

Santa Clara - Chaves, 17h00;

Benfica - Estoril, 17h00;

Arouca -Vizela, 19h30.

Segunda-feira (24 abril)

Guimarães - Sporting, 19h15.



Programa da 30.ª jornada

Sexta-feira (28 abril)

Rio Ave - Arouca, 19h15.

Sábado (29 abril)

Marítimo - Guimarães, 14h30;

Sporting Braga - Portimonense, 14h30;

Vizela - Paços Ferreira, 17h00;

Chaves - Casa Pia, 17h00;

Gil Vicente - Benfica, 19h30.

Domingo (30 abril)

Estoril - Santa Clara, 14h30;

FC Porto - Boavista, 17h00;

Sporting - Famalicão, 19h30.