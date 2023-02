Santa Clara assegura empréstimo de Walter González até ao final da época

“A Santa Clara Açores, Futebol, SAD chegou a acordo com o Olímpia do Paraguai para a cedência de Walter González até final de junho de 2023. Mais se informa que esta SAD tem opção de compra do avançado”, anunciou o clube num comunicado publicado no seu site, não detalhando os valores da opção de compra.

O avançado passou por Portugal nas épocas 2015/16 e 2016/17, altura em que representou o Arouca.

Além do Olímpia e Arouca, Walter González representou os mexicanos do Pachuca e Club León e os chilenos do Everton.