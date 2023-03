Depois do treino, os jogadores confraternizaram com os utentes no relvado, protagonizando “um clima de boa disposição”, revela o emblema açoriano em publicação no seu sítio oficial.

“Houve conversas, entrega de brindes e fotografias para assinalar o momento que certamente perdurará na memória destas pessoas”, pode ler-se.

OSanta Clara enaltece ainda o trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde de São Miguel no que diz respeito à prevenção de comportamentos relacionados com o alcoolismo e abusos no consumo de substâncias psicoativas.



João Afonso vai novamente a estágio com a seleção



Oguarda-redes do Santa Clara João Afonso foi outra vez chamado aos trabalhos de preparação da seleção nacional de sub-16, que na próxima semana cumpre um estágio em Rio Maior, entre 6 e 8 de março.

O técnico João Santos chamou um total de 24 jogadores, com destaque para o facto do Sporting de Braga ser o clube com mais atletas.



José Franco, Manuel Teixeira, Rodrigo Marques, Sandro Vidigal, Tiago Ferreira e Tiago Macedo são os representantes bracarenses, eles que no passado domingo alinharam pela equipa B minhota diante do Rabo de Peixe, no Bom Jesus, em jogo do nacional de juvenis que terminou em derrota para os pescadores por 3-0.