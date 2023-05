Rui Cansado sobe ao terceiro lugar do ranking mundial

O ginasta micaelense Rui Cansado está no top-3 do ranking mundial da Federação Internacional de Ginástica, ocupando o terceiro lugar na modalidade de ginástica aeróbica, revelou o Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada (CAGPD).



É a primeira vez que um ginasta português alcança um posição entre os três primeiros do ranking mundial no escalão sénior, sendo que a classificação é ordenada após a soma dos pontos conquistados nas Taças do Mundo.



Após a Taça do Mundo do Japão, os 10 melhores países em Individual Masculino são Taipe, Espanha, Portugal, Japão, Itália, Azerbaijão, Vietname, Tailândia, Egito e Bulgária.



Entretanto, a Câmara Municipal de Ponta Delgada aprovou, por unanimidade, um voto de congratulação aos ginastas Rui Cansado, Tiago Pinheiro e Leonor Januário, do CAGPD, pelas prestações alcançadas Taça do Mundo que decorreu em Tóquio, no Japão.