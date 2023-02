‘Rocket’ disparado da Faixa de Gaza intercetado por Israel

O disparo foi feito após uma visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a Jerusalém e a Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde apelou para a contenção das duas partes, depois de os mais recentes atos de violência terem feito temer um novo período de intensificação do conflito.

“Um ‘rocket’ foi disparado da Faixa de Gaza. O ‘rocket’ foi intercetado pelo sistema de defesa aérea do exército”, indicou um comunicado militar israelita.

O disparo de artilharia pesada não foi, até agora, reivindicado pelos grupos armados da Faixa de Gaza, território com 2,3 milhões de habitantes sob bloqueio israelita desde 2007, ano em que o Hamas chegou ao poder.

O exército israelita tinha antes reportado que sirenes de alerta tinham soado na cidade israelita de Sderot, no sul do país, e no setor em torno de Gaza.

Na sexta-feira, o exército israelita tinha realizado ataques a infraestruturas do movimento islâmico Hamas no poder, após disparos de ‘rockets’ para território israelita. Não se registaram vítimas.

Estas trocas de fogo surgem na sequência do ataque israelita à Cisjordânia mais mortífero em anos, ocorrido na passada quinta-feira: dez pessoas, combatentes e civis, morreram na operação realizada no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia.

Em seguida, sete pessoas morreram na sexta-feira num ataque palestiniano a Jerusalém oriental, setor ocupado e anexado por Israel, e no sábado um palestiniano feriu dois israelitas, um pai e o seu filho, também em Jerusalém oriental, antes de ser ferido e detido.

Na Cisjordânia, guardas israelitas mataram no domingo um palestiniano e militares israelitas mataram na segunda-feira outro palestiniano.

“Todas as partes devem tomar medidas para impedir uma nova escalada da violência e restaurar a calma”, declarou Antony Blinken na terça-feira, no final do seu périplo pelo Médio Oriente, durante o qual se reuniu com responsáveis israelitas, palestinianos e egípcios.