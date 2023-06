"Região precisa de formar 12500 pessoas por ano" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental realça, com destaque fotográfico, a afirmação do ex-diretor regional do Emprego e Formação Profissional, Rui Bettencourt, na Conferência do Açoriano Oriental dedicada ao tema "Novas Qualificações para Novos Desafios", que decorreu ontem, em Angra do Heroísmo.