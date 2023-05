Rabo de Peixe conquista título de campeão dos Açores

O Rabo de Peixe sagrou-se ontem, no Pavilhão Universitário da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, campeão dos Açores de andebol no escalão de seniores masculinos.



É o primeiro título regional para a formação do concelho da Ribeira Grande desde que abraçou esta modalidade em 2018.



No Campeonato Regional de Seniores Masculinos, que decorreu este fim de semana em Ponta Delgada, a formação orientada por Henrique Oliveira dominou a competição, terminando-a invicta.



Depois das vitórias sobre Os Marienses (na sexta-feira) e o GD Biscoitos (no sábado), ontem à tarde, no jogo de encerramento da competição, o Rabo de Peixe venceu com naturalidade a congénere da Associação Académica da Universidade dos Açores/Clube Desportivo Santa Clara por 11-25, naquele que foi o resultado mais desnivelado do torneio.



Apesar da derrota, a AAUA/CDSC foi segunda classificada, enquanto o GD Biscoitos terminou no terceiro posto. Os Marienses terminaram na quarta e última posição.