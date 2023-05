Quem abafar "pântano da maioria absoluta" não defende a democracia, diz Mortágua

“E já todos sabemos - os eleitores do PS melhor do que ninguém - como em pouco mais de um ano se tornou evidente que a maioria absoluta é um tormento de degradação e instabilidade e uma causa de embaraço nacional”, declarou Mariana Mortágua, perante os delegados à XIII Convenção.

Entre constantes aplausos, no seu primeiro discurso como coordenadora do BE, Mariana Mortágua estabeleceu as balizas da intervenção do partido nos próximos dois anos para “impedir que continue este caminho de degradação”.

“Quem abafar, menorizar ou desvalorizar o pântano criado pela maioria absoluta não está a defender a democracia, mas sim a desresponsabilizar os causadores da fragilização da democracia”, disse.

Mariana Mortágua criticou o Governo de António Costa que, considerou, incorre “no vício” de “festejar trunfos que são um tormento”.

“Não há pior vício neste governo do que festejar triunfos que são um tormento para as pessoas. Os salários e as pensões ficam mais pequenos mas o Governo pede-vos que agradeçam o excedente orçamental”, criticou.