“Quando vou a Lisboa, tenho a cabeça na Lua e em Rabo de Peixe tenho os pés na Terra”

Rúben Pacheco Correia. Dos livros à restauração, passando pela televisão, este jovem açoriano tem uma carreira bastante preenchida, que até já passou pela política. Sobre o seu mais recente livro, ‘Comer à moda dos Açores’, afirma ser uma homenagem às ‘mães e avós’ e explica como começaram as suas aparições na televisão, a partir de uma entrevista com Cristina Ferreira. Fala do seu novo restaurante, o Mercado da Vila, do Espírito Santo em Rabo de Peixe e deixa recados políticos, não sem antes revelar uma conversa sobre gula e Cristiano Ronaldo com o Papa Francisco