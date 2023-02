Pyongyang diz que disparou um Hwasong-15, o seu segundo míssil com maior alcance

Os ‘media” da Coreia do Norte anunciaram hoje que o míssil balístico intercontinental (ICBM) que o regime lançou no sábado foi um Hwasong-15, o míssil com segundo maior alcance potencial do seu arsenal e que utilizou pela primeira vez em 2017.