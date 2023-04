Putin participa na vigília de Páscoa no maior templo ortodoxo do país

A cerimónia, transmitida em direto pela televisão russa, foi presidida pelo patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo.

De fato escuro e com uma vela na mão, o chefe do Kremlin, acompanhado pelo presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, respondeu com o tradicional "Ele realmente ressuscitou" às palavras do patriarca anunciando que Cristo ressuscitou.

Numa mensagem dirigida aos crentes divulgada hoje, Cirilo apelou a uma "paz justa e duradoura" para os povos da Rússia e da Ucrânia.

"Nesta luminosa Semana Santa, as nossas orações especiais são dirigidas a Deus pelas pessoas que estão numa zona de guerra", disse o chefe da Igreja Ortodoxa Russa.

Como cristãos, Cirilo salientou: “Não podemos ficar indiferentes aos problemas e às dificuldades dos nossos irmãos e irmãs, cujos corações estão queimados pelo fogo de um conflito interno”.

A Igreja Ortodoxa celebra a Páscoa no primeiro domingo após a lua cheia depois do equinócio da primavera no hemisfério norte.

De acordo com uma pesquisa do Centro Levada, 71% dos russos declaram-se ortodoxos.