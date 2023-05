PSP detém 48 adeptos do Vitória de Guimarães devido a rixa perto do Estádio do Dragão

A PSP deteve hoje 48 adeptos do Vitória de Guimarães devido a uma rixa com adeptos do FC Porto, nas imediações do Estádio do Dragão, no Porto, antes do jogo da I Liga de futebol, confirmou aquela força policial.