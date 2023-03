PSP apreende 106 artigos de pirotecnia por alegada falta de licenciamento de comércio

Em comunicado de imprensa, o Comando Regional da PSP adianta que os 106 artigos de pirotecnia, "vulgarmente conhecidos por repuxos", foram apreendidos no âmbito de uma operação de fiscalização em matéria de explosivos, direcionada "a dois estabelecimentos comerciais, no concelho de Angra do Heroísmo".

Segundo a polícia, a apreensão decorreu "num dos espaços fiscalizados, em virtude da entidade exploradora do estabelecimento não se encontrar devidamente licenciada pela PSP para o comércio deste tipo de artigos", tendo sido elaborado "um auto de notícia por contraordenação".