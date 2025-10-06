PS quer apoiar famílias a ligar as suas casas ao saneamento básico

A candidata do PS à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Lurdes Alfinete, considera que investir no saneamento básico e na captação de água é “imperativo” para o desenvolvimento da Ribeira Grande, pretendendo apoiar financeiramente as famílias a ligarem as suas casas à rede de saneamento básico.

Citada em nota de imprensa, Lurdes Alfinete defendeu que é imperativo investir no saneamento básico do concelho porque “só assim podemos recuperar a Praia do Monte Verde, só assim podemos evitar situações de interdições de banhos na Maia”.

Lurdes Alfinete falava à saída de uma reunião com empresários da construção civil, ocasião em que salientou o trabalho feito até agora pelo atual executivo camarário, mas ressalvou “que não basta ter o saneamento básico feito nas ruas, é fundamental ligar as casas à rede de saneamento, caso contrário, nunca resolveremos o problema”.

E conforme afirma a candidata socialista à Câmara Municipal da Ribeira Grande, “nós temos o levantamento feito, temos o conhecimento das ruas que ainda não têm saneamento básico e das muitas casas que ainda não estão ligadas à rede. E este é um problema que não se cinge ao centro da cidade: está na Ribeira Seca, está na Ribeirinha, está no Pico da Pedra, na Maia, em muitas freguesias, e a autarquia tem de arranjar soluções”.

E para atingir este objetivo, “todos percebemos que, sem incentivos, nenhum ribeiragrandense vai querer fazer obras, para se ligar à rede de saneamento, por isso nós queremos apoiar e, se possível, deixar a casa desse ribeiragrandense em melhor estado”, afirmou a candidata.

Lurdes Alfinete defendeu ainda a necessidade de se efetuarem análises periódicas não só onde desaguam a ribeira e a levada da Condessa, mas também ao longo de todo o curso de água, “pois só assim conseguiremos perceber o foco de poluição, se é doméstico ou de outra origem e melhor agir para o resolver”.

E caso se verifique que resulta também da atividade agrícola em zonas sensíveis, a autarquia, em estreita parceria com as associações do setor e esperando o “devido apoio” do Governo Regional, irá atuar para vedar o foco de poluição, através da melhoria e ampliação das nitreiras e outras soluções similares, promete Lurdes Alfinete.

No limite, conclui a candidata socialista, “tal como foi feito ao redor da Lagoa das Furnas, por exemplo, onde a Associação Agrícola de São Miguel teve um papel fundamental, iremos trabalhar para encontrar soluções de modo a que estas explorações sejam deslocalizadas e os agricultores justamente compensados”.

