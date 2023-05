PS/Açores quer coesão territorial como "objetivo norteador" do Governo Regional

“As ilhas dos Açores possuem características e necessidades distintas, e é crucial que sejam adotadas políticas que tenham em conta essa diversidade, e a coesão regional, enquanto princípio fundamental, não pode deixar de ser o objetivo norteador do trabalho do Governo Regional”, afirmou o deputado regional socialista José Eduardo, eleito pela ilha das Flores, na sessão solene Comemorativa do Dia da Região Autónoma dos Açores, que este ano se realiza nas Lajes do Pico.

O parlamentar manifestou-se “preocupado com a persistência dos atrasos na construção do porto das Flores, uma infraestrutura de extrema importância para a ilha e para toda a região”, sustentando ser “urgente que o Governo tome medidas concretas para superar os obstáculos e acelerar a conclusão dessa obra tão essencial”.

“Não falo apenas da obra física e isso seria já motivo mais do que suficiente para uma intervenção. Falo daquilo que, nesse e noutros casos, essa indefinição traz consigo: o desânimo, o desalento, a descrença, a sensação de abandono”, explicou.

José Eduardo apontou também o dedo a outro ponto que entende não poder negligenciado nos Açores: a “falta de transporte marítimo de passageiros, bem como a irregularidade das escalas no transporte marítimo de mercadorias”.

“A falta de ligações eficientes e regulares entre as ilhas prejudica a mobilidade das pessoas, dificulta o intercâmbio comercial e afeta negativamente a imagem do turismo açoriano”, alertou.

Para o socialista, “é fundamental que todas as ilhas recebam os recursos necessários para prosperar e que o Governo Regional invista em infraestruturas, na educação, na saúde e noutros serviços essenciais para garantir o desenvolvimento equilibrado de todas as ilhas dos Açores”.

“Sou de uma ilha onde os Açores começam ou acabam, conforme a direção da nossa viagem, de uma ilha onde o mar nos salga o corpo e o vento nos tenta vergar, por isso não posso deixar de colocar perante vós um dos problemas que, mais do que da ilha das Flores, é de todas as ilhas dos Açores e, por isso, deve preocupar todos”, indicou.

José Eduardo referia-se à “sangria demográfica provocada pela emigração, o envelhecimento da população e a falta de perspetivas para os jovens”, questões que, para os socialistas, exigem atenção e ação imediatas.

“É fundamental implementar medidas eficazes para enfrentar o problema demográfico, adotando soluções criativas e inovadoras para atrair investimentos, criar empregos e melhorar a qualidade de vida em todas as comunidades”, disse.

Para o deputado, “é preciso ter ambição de futuro” e “avançar, com determinação no muito que falta ainda ser feito”.

“É fundamental que continuemos a trabalhar, independentemente das nossas diferenças políticas, para superar os obstáculos que se apresentam e construir um futuro melhor para os Açores. É necessário que o diálogo seja fortalecido, que as ideias sejam debatidas e que as soluções sejam encontradas em benefício de todos os açorianos”, sustentou, exortando o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) a assumir um compromisso em relação a estas questões.

O parlamentar indicou ainda que “a transição para uma economia mais sustentável e verde tem de ser uma prioridade para os Açores”, com investimentos em energias renováveis, proteção ambiental, agricultura e pesca sustentáveis.

A par disso, acrescentou, é preciso não esquecer “a importância da coesão territorial, de fortalecer os laços entre as diferentes ilhas dos Açores, neste últimos tempos tão fragilizados”.

O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído pelo parlamento açoriano em 1980, através do Decreto Regional n.º 13/80/A, de 21 de agosto, para comemorar a açorianidade e a autonomia. A data, feriado regional, é celebrada na segunda-feira do Espírito Santo.