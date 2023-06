PS/Açores diz que ilha Graciosa "está a definhar" em vários setores

"A ilha está a definhar-se em vários setores", apontou o deputado, eleito pela Graciosa, em declarações aos jornalistas.

O parlamentar falava à saída de uma visita às termas do Carapacho, no âmbito das jornadas parlamentares do PS que decorreram esta semana na ilha Graciosa subordinadas ao tema “Transportes e Turismo” no futuro daquela ilha.

O deputado socialista açoriano deu como exemplo a situação das termas do Carapacho, que está a funcionar "só a meio gás com piscina e algumas banheiras".

As termas são procuradas pelos locais e por turistas, por lazer e questões de saúde, sendo um dos pontos principais do turismo na Graciosa.

Segundo Manuel Ramos, a estância termal "deixou de ter a valência de consultas de reumatologia e fisioterapia e existem algumas valências que estão encerradas".

"Também há uma proposta no programa do Governo para a sua concessão e até aqui também não foi feita qualquer concessão", apontou.

O deputado do PS/Açores no parlamento açoriano alertou que aquela estância seria uma mais valia para a captação de fluxos turísticos, numa ilha "onde o turismo está muito reduzido em relação às outras"

"Esta era uma valência que necessita de um impulso para ser mais uma oferta para o turismo", defendeu.

Ao nível das ligações marítimas, o deputado disse que "não foi reposta a capacidade de transportes de passageiros e viaturas para a ilha", situação que "afeta, de certa forma, o turismo na ilha".

Quanto ao transporte aéreo para a ilha, Manuel Ramos referiu que, apesar do aumento do número de voos, "foi reduzida a capacidade em voo".

"Este Governo não está a ser para a Graciosa o que tinham sido os Governos anteriores. Existem muitas áreas que estão a ser abandonadas. Isto prejudica muito o desenvolvimento da ilha e vamos perder alguns anos de progresso em algumas áreas, como a agricultura e o turismo", sustentou.