PS/Açores acusa Governo Regional de deixar "no caos" Porto de Pescas da Praia da Graciosa

Segundo os deputados do PS eleitos pela Graciosa, José Ávila e Manuel José Ramos, a situação no porto já é “insustentável”, porque “não há gestão do espaço, não existem regras e o caos está instalado”, responsabilizando o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) pela situação.

Citados em nota de imprensa, os deputados referem que "existem embarcações de outras ilhas que estão a ocupar o pouco espaço que resta no espelho de água daquele porto" e as embarcações locais “têm sido mudadas sem qualquer controlo, nem autorização dos seus proprietários”.

José Ávila e Manuel José Ramos apontam que no porto já se encontram “cinco embarcações de grande porte”, havendo já notícias de que “virão mais e com a autorização da Direção Regional das Pescas (DRP)”, que parece “não ter ouvido os armadores locais”.

Os parlamentares do PS açoriano sublinham ainda que estas embarcações fazem “grandes descargas na lota local”, o que “baixa os preços e dificulta a exportação”.

“O problema é que estas embarcações de maior porte, autorizadas pela DRP, têm pescado nos mares da Graciosa, com palangre de fundo e dentro das três milhas, estando a criar problemas junto dos pescadores Graciosenses que tentaram, desde há muito, preservar os recursos com técnicas de pesca mais sustentáveis e que estão a ver os recursos delapidados de uma forma assustadora”, denunciam.

Para os deputados socialistas eleitos pela Graciosa "o responsável por toda a situação é o Governo Regional", a entidade que "tem por missão pôr ordem naquele porto e defender os interesses dos pescadores locais”.