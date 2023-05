Projeto-piloto 'Housing First' avança em Ponta Delgada para atribuir casas a sem-abrigo

Pedro Nascimento Cabral referiu a aprovação, em reunião da câmara municipal, e por unanimidade, das minutas dos protocolos de cooperação social com a Novo Dia – Associação para a Inclusão Social e a Crescer na Maior, parceiros no projeto.

O autarca, citado em nota de imprensa, refere que no âmbito de uma “resposta mais realista e humana à problemática das pessoas em situação de sem-abrigo”, é concedido, no âmbito do projeto, um apoio financeiro a ambas as instituições de solidariedade social.

Em outubro de 2022, o município de Ponta Delgada anunciou a sua adesão ao projeto ‘Housing First’, iniciativa que visa atribuir uma habitação por pessoa, promovendo a "qualidade de vida" dos sem-abrigo.

O projeto ‘Housing First’ surgiu nos Estados Unidos da América há cerca de 20 anos e foi introduzido em Portugal em 2009, sendo que 90% das pessoas acolhidas pela iniciativa não regressam à condição de sem-abrigo.

Pedro Nascimento Cabral refere que “é com orgulho que Ponta Delgada é a primeira autarquia dos Açores a avançar com esta estratégia, relativamente recente na política pública e nos serviços sociais para pessoas em situação de sem abrigo”.

“Não vamos ficar de braços cruzados a assistir à intensificação deste problema, sem procurarmos alternativas para responder às novas necessidades sociais, através de projetos resultantes de, cada vez mais, sinergias e de saberes técnicos”, salvaguardou o autarca.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada revelou que a autarquia possui duas casas que serão atribuídas a duas pessoas, que “terão um acompanhamento de 24 horas por dia de técnicos especializados”, sendo a meta “chegar a dez utentes”.

Está ainda previsto o envolvimento de outras entidades, que irão avaliar o impacto e o sucesso do projeto”, adiantou.