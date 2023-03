Prisão preventiva para suspeito de crime de violência doméstica e posse de arma proibida

De acordo com comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, por intervenção dos polícias da Esquadra das Velas, da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, um homem de 52 anos foi detido pela prática de um crime de violência doméstica e posse de arma proibida.





“Após a receção de uma denúncia de violência doméstica, os policias da Brigada de Investigação Criminal, da Esquadra das Velas e da Célula de Policia Técnica da Esquadra da Calheta, desenvolveram um conjunto de diligências que culminaram na detenção do suspeito e apreensão de uma arma de fogo, da classe B, a qual não se encontrava registada e o mesmo não possuía Licença de Uso e Porte de Arma fogo”, explica o comunicado da PSP.





O detido foi presente a primeiro interrogatório Judicial, tendo sido aplicada a medida mais gravosa, a de prisão preventiva, na forma de internamento preventivo em hospital psiquiátrico.