Primeiro-ministro britânico condena a tomada do Congresso

“Condeno qualquer tentativa de minar a transferência pacífica de poder e a vontade democrática do povo brasileiro”, escreveu Sunak na rede social Twitter.

"O presidente Lula e o seu governo têm total apoio do Reino Unido, e espero fortalecer ainda mais os laços estreitos dos nossos países nos próximos anos", acrescentou.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, invadiram e vandalizaram no domingo as sedes dos três poderes do país em Brasília, obrigando a intervenção federal para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

A Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, assim como desocupar totalmente a Praça dos Três Poderes, na capital brasileira, numa operação de que resultaram pelo menos 200 detenções.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira apoiantes do anterior presidente, derrotado por Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.