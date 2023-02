Presidente dos EUA visita Kiev de surpresa e reúne-se com Zelensky

Biden encontrou-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, depois de os dois se terem reunido, pela primeira vez, em 21 de dezembro.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país, em fevereiro do ano passado.

Biden tinha anunciado, no sábado, que ia visitar esta semana a Polónia, flanco leste da NATO, para analisar a evolução da guerra na Ucrânia.

Na altura, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, apresentou a agenda do chefe de Estado norte-americano para a viagem, referindo que não estava previsto nenhum encontro entre Biden e Zelensky.

Durante o encontro dos dois presidentes, Biden anunciou que vai canalizar para a Ucrânia um apoio adicional de 500 mil milhões de dólares (467 mil milhões de euros) para ajudar o esforço de guerra de Kiev.

“Um ano depois, Kiev está de pé. E a Ucrânia está de pé. A democracia permanece viva”, afirmou Biden.

A visita do Presidente dos Estados Unidos à Ucrânia acontece numa altura em que Biden está a tentar manter os aliados unidos no apoio a Kiev, já que os dois lados se preparam para intensificar as ofensivas assim que tiver início a primavera e o frio paralisante terminar.

Zelensky tem pressionado os aliados para acelerar a entrega do armamento prometido e tem pedido ao Ocidente que envie caças, coisa que Biden tem recusado.

O objetivo da visita de Biden a Kiev - e depois a Varsóvia - é sublinhar que os Estados Unidos estão preparados para se manter ao lado da Ucrânia durante “o tempo que for necessário” para repelir as forças russas, apesar de as sondagens indicarem uma diminuição do apoio público à ajuda económica e militar direta.

Para Zelensky, o simbolismo de ter o Presidente dos EUA ao seu lado, em território ucraniano, nos dias anteriores ao aniversário da invasão russa, é grande, já que estimula o envio de armamento mais avançado quer por Washington quer pela Europa.

A visita mostra ainda um ato de desafio ao Presidente russo, Vladimir Putin, que esperava que os seus militares conquistassem Kiev poucos dias depois de começar o conflito, em fevereiro de 2022.

Um ano depois, uma aparência de normalidade voltou à cidade, já que os combates se concentraram no leste do país, pontuados por ataques de mísseis de cruzeiro e drones contra infraestruturas militares e civis.

Biden experimentou, em primeira mão, o terror no qual os ucranianos vivem há quase um ano, já que as sirenes de aviso de ataques aéreos soaram na capital no momento em que o Presidente norte-americano e Zelensky saíam de uma catedral que visitaram juntos.

Ambos se mantiveram solenes e continuaram imperturbáveis em frente a um muro em homenagem aos soldados ucranianos mortos desde 2014.