"Portugal com número interessante de projetos de combustível sustentável na aviação"

A associação ambientalista Zero reconheceu este ano 54 praias Zero Poluição em Portugal, menos quatro do que no ano passado, distribuídas por 26 concelhos e entre as quais está uma água balnear interior, em Odemira. A ilha de Santa Maria com três praias, Albufeira com seis praias, Porto Santo, Tavira e Vila do Bispo com quatro são os concelhos líderes.