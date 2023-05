População idosa nos Açores supera a jovem numa década

Na última década o número de pessoas idosas na Região superou o número de jovens, com os Açores pela primeira vez ter um rácio entre idosos e jovens superior a 100, de acordo com dados do Censos de 2021.

Mesmo assim os Açores continuam a ser a região do país com menor índice de envelhecimento, ainda que se verifiquem assimetrias de ilha para ilha.

Segundo os Censos 2021, por cada 100 jovens açorianos (pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos), existem cerca de 113 idosos (com 65 ou mais anos). Este valor representa um aumento 54,5% em relação a 2011, quando o índice de envelhecimento nos Açores era de 73,26.

Atualmente, o grupo etário dos 65 anos ou mais representa 16,5% da população residente nos Açores, o que corresponde 39.109 pessoas, enquanto o grupo etário dos jovens até aos 14 anos corresponde a 14,6% do total, ou seja, 34.553 pessoas.

Na globalidade do país, há aproximadamente 182 idosos por cada 100 jovens.



Os dados dos Censos de 2021 mostram ainda que tanto nas sete regiões NUTS II de Portugal como nas 25 regiões NUTS III, o índice de envelhecimento nos Açores (113,19) é o menor de todas essas regiões do país.

Por ilha, verifica-se que em todas residem mais idosos do que jovens, à exceção de São Miguel (90,19), a qual é também a única ilha com um índice de envelhecimento abaixo da média regional. No entanto, todas as ilhas açorianas têm um índice de envelhecimento inferior à média nacional.

Já quando se analisam os 19 municípios açorianos, os respetivos índices de envelhecimento variam entre 56,58 na Ribeira Grande e 202,06 nas Lajes do Pico.



Destaca-se, no entanto, que dois dos três municípios nacionais onde residem mais jovens do que idosos estão nos Açores: Ribeira Grande (56,58) e Lagoa (77,61), que têm os índices de envelhecimento mais baixos do país.



Por outro lado, existem três municípios açorianos cujo respetivo índice de envelhecimento é superior à média nacional: Lajes do Pico (202,06), Calheta (190,40) e Lajes das Flores (185,99).

Estes dados foram fornecidos pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) que se associou ao 88.º aniversário do Instituto Nacional de Estatística (INE), com uma divulgação que explora uma das dimensões censitárias ao nível da população: o índice de envelhecimento na Região Autónoma dos Açores.